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New York borsası sert düşüşle kapandı (Apple 154 milyar dolar eridi)

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New York borsası ABD'nin enflasyon verisi sonrası sert düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi yüzde 3'ün, SP 500 endeksi yüzde 4'ün ve Nasdaq endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.
New York borsası sert düşüşle kapandı (Apple 154 milyar dolar eridi)

New York borsası, ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisinin ardından günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1.300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 3,94 azalışla 31.104,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,32 azalarak 3.932,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 5,16 kayıpla 11.633,57 puana düştü.

Üç ana endeks de Haziran 2020'den bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.
ABD'de ağustos ayı enflasyonunun tahminlerin üzerinde gerçekleşerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri artırmasının ardından endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 olarak yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.
Analistler, son verinin enflasyonun yavaşlamaya başladığına ve Fed'in para politikası sıkılaşmasında yakında gevşemeye gidebileceğine dair umutları kırdığını belirtti.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarında, Fed'in eylül toplantısında yüzde 66 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 34 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.
Nomura analistler de yukarı yönlü enflasyon risklerinin ortaya çıkması nedeniyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 100 baz puan artırabileceğini belirtti.

APPLE'IN 154 MİLYAR DOLARI BUHAR OLDU

ABD borsalarındaki sert düşüş dev teknoloji şirketi Apple'ı da vurdu. Apple'ın piyasa değeri bir günde 154 milyar dolar eridi.

Bloomberg verilerine göre bu tüm zamanların en büyük 6. günlük değer kaybı olarak kayda geçti.

Dev şirketin piyasa değeri 2,47 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. 

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