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New York borsası yükselişle açıldı

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New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artarak 31.426,94 puana yükseldi.
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artışla 3.927,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 11.542,67 puana çıktı.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, endeksler haftanın son işlem gününün açılışında toparlandı.

Piyasalardaki yukarı yönlü harekette, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesi etkili oldu.

Çin'den gelen faiz indirimi kararı yatırımcılara küresel büyüme endişeleri konusunda geçici bir rahatlama sağlarken, ABD'de yüksek enflasyonist baskılar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine dair endişeler gündemdeki yerini koruyor.

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