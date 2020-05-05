New York Merkez Bankası, 1918 İspanyol Gribi salgınıyla Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti

New York Merkez Bankası tarafından yayınlanan bir çalışma, 1918 İspanyol Gribi salgını ile Almanya'da Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Yapılan araştırmaya göre salgında ölüm oranının en yüksek olduğu şehirlerde sosyal harcamalarda azalma görüldü ve "1918'deki grip ölümlerinin aşırı sağcı oyların artmasıyla bağlantılı" olduğu sonucuna varıldı.

Bloomberg'in aktardığına göre ekonomist Kristian Blickle, şehirlerin etnik ve dini yapısının koruduğu varsayılsa bile aşırı sağ oyların yine de artış gösterdiği sonucuna vardıklarını ifade etti ve ekledi; "1918-1920 yılları Alman toplumunu şekillendirdi".

Yeni tip Koronavirüs salgını sonucunda küresel ekonominin Nazilerin yönetime geldiği yıllardan bu yana en büyük küçülmeyi yaşayacağı öngörülürken, rapor, hükûmetlerin doğru adımları atmazsa yaşanabilecek büyük sosyal sonuçları gözler önüne seriyor.

Raporda, 1918 salgınının özellikle genç insanların sosyal tercihlerini değiştirmiş olabileceği ve yabancılara karşı nefretin bu dönemde ciddi artış gösterdiği bildirildi.