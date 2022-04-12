New York metro istasyonunda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Reuters, New York metro istasyonunda silah sesleri duyulduğunu ve en az 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda meydana gelen silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

New York Post gazetesine konuşan görgü tanıkları, gaz maskesi takan ve tanınmamak için MTA çalışanına benzer bir tür kıyafet giyen bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığını ve daha sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı. Polis kaynakları da ilk açıklamasında en az 5 el ateş edildiğini doğruladı.

Saldırı, Brooklyn’deki Sunset Parkı’nın yakınındaki D, N, R hatlarının yer aldığı 36. Cadde metro istasyonunda sabah 08.30 saatlerinde meydana geldiği aktarıldı.

PATLAYICI CİHAZLAR BULUNDU

Güvenlik birimleri, olay mahallinde aktif hale getirilmemiş patlayıcı cihazlar bulduklarını açıkladı. Olay sırasında veya sonrasında sis bombası kullanılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın terör saldırısı mı yoksa bireysel bir saldırı mı olup olmadığıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, caddenin kapatıldığı, kentteki metro seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Brooklyn bölgesinde halk arasında panik yaşandığını da duyurdu.

BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, “Başkan Biden, New York metrosundaki silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray’ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde” dedi.