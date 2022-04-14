New York Savcılığı’ndan metro saldırısının detayları hakkında açıklama

Savcılık açıklamasında FBI’ın New York Ortak Terörizm Görev Gücünün çabalarıyla New York’un polis gücü NYPD’nin 30 saatlik çalışmasıyla yakalandığını vurguladı.

Silahlı saldırı detayları hakkında bilgi veren New York Savcılığı, şüpheli James’in Ohio eyaletinde satın aldığı Glock 17 marka bir silahla metro treni vagonunda ateş açtığını belirterek Turuncu yansıtıcı bir ceket, sarı bir baret ve cerrahi yüz maskesi takan James, metro yolcularına ateş etmeden önce tren vagonlarından birinde duman yayan bir cihazı çalıştırdı dedi.

EVİ CEPHANELİK GİBİ

James’in olay yerine Pennsylvania’dan kiralık bir minibüsle geldiğini belirten yetkililer, Frank James’in silahlı saldırı sonrasında havai fişek, benzin içeren plastik bir kap ve bir meşale içeren bir çantayı bırakarak kaçtığını ifade etti.

Frank James’in saldırı öncesi New York metro sistemiyle ilgili çeşitli açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladığını belirten yetkililer, şüphelinin Pennsylvania’daki evinde yapılan aramalarda susturucu takılmasına olanak sağlayan dişli 9 mm tabanca namlusu ve mühimmatı, AR-15 yarı otomatik tüfekle kullanılan 223 kalibrelik mühimmat, bir şok tabancası, yüksek kapasiteli tüfek şarjörü ele geçirildiğini ifade etti.