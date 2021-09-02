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New York sele teslim: Acil durum ilan edildi

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Ida kasırgası ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdürüyor. Kasırga, New York ve New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya yol açtı.
New York sele teslim: Acil durum ilan edildi

Ida kasırgası ülkenin doğusuna ilerleyişini sürdürüyor. Kasırga, New York ve New Jersey'de de şiddetli sağanak ve fırtınaya yol açtı. New York metrosu ile Newark Havalimanı sele teslim oldu. New York'ta olağanüstü hal ilan edildi.

İda kasırgası ABD'yi etkisi altına aldı. Louisiana eyaletinde büyük hasara neden olan hava olayının ardından bu kez ülkenin doğusu kuvvetli yağışların etkisi altına girdi.

Saatteki hızı 241 kilometreye ulaşan İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, “Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

 

 

New Jersey ve New York'ta da etkili olan şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. New Jersey'in  Bayonne şehrinde caddelerde araçlar su altında kaldı. Trafikte araçlar durmak zorunda kaldı. 1 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.

New York'ta aşırı yağışların neden olabileceği hasar nedeniyle acil durum uyarısı yapıldı. 

Olağanüstü hal ilan edildi

New York Belediye Başkanı Mayor Bill de Blasio, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Blasio "Rekor bir yağış görüyoruz. Sel ve tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayına tanıklık ediyoruz" açıklamasını yaptı.

 

New York sele teslim: Acil durum ilan edildi

 

New York Valisi Kathy Hochul da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hochul vatandaşlara "Lütfen yollardan uzak durun ve gereksiz seyahatlerden kaçının" çağrısında bulundu. "Bu geceki fırtınadan etkilenen New Yorklulara yardım etmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" dedi.

 

Fotoğraf: Reuters

[Fotoğraf: Reuters]

Metro ve uçak seferleri aksadı

New York polisi insanları yollardan uzak durmaya çağırdı. Şehrin metrosu çoğunlukla kapandı ve birçok tren seferi askıya alındı. New York ve New Jersey'den uçuşlar iptal. Newark Havalimanı sele teslim oldu.

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