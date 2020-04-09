New York Times: ABD'deki vakaların çoğu Avrupa kaynaklı

New York Times gazetesi'nde yayımlanan yeni araştırmalar, dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'deki vakaların çoğunluğunun Avrupa kaynaklı olduğunu gösteriyor.

Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmayı yürüten bilim insanlarından Harm van Bakel "Çoğunluğu açık şekilde Avrupalı" dedi.

N.Y.U. Grossman Tıp Fakültesi'nde yapılan bir araştırmada da benzer sonuçlara ulaşıldı.

İki araştırmaya göre de virüs New York'ta Şubat ortasından itibaren yayılmaya başladı. ABD'de ilk resmi vaka Mart başında açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat itibarıyla, iki hafta içinde Çin'de bulunmuş kişilerin ülkeye girişini yasaklamıştı. Ülkenin Avrupa'dan gelenlere kapılarını kapaması ise Mart ayı ortasını buldu .