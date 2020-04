New York Times: Askeri Hastane Gemisine Kovid-19’lu Hastaların Alınmaması Kabul Edilemez

New York Times gazetesi, New York şehrine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için gönderilen askeri hastane gemisi USNS Comfort'ta sadece 20 hastanın tedavi edildiği ve bunun New York halkında hayal kırıklığına yol açtığını yazdı.

Gazetede yayımlanan makalede, koronavirüs salgını ile mücadele için New York'a gönderilen ABD donanmasına ait askeri hastane gemisi USNS Comfort'taki uygulamalar eleştirildi.

New Yorkluların büyük umutla beklediği hastane gemisinde şu ana kadar sadece 20 hastanın tedavi altına alındığı belirtilen makalede, geminin beklentileri yerine getirmediği iddia edildi.

Makalede, "Yetkililer, binlerce kişiye yer bulmak için mücadele ederken, bu gemiye sadece 20 hasta transfer edildi. New York’taki hastaneler kapasitesinden fazla hastayı barındırırken, Comfort’a Kovid-19’lu hastaların alınmaması kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, askeri geminin koronavirüs ile mücadelede kritik rol oynayacağı yorumu hatırlatılan makalede, birçok hastanın gemiye kabulünün bürokratik gerekçelerle engellediği aktarıldı.

Makalede, pazartesi günü büyük umutlarla Manhattan’ın batı limanına demirleyen 1000 yatak kapasiteli geminin neredeyse boş olduğu ve gemide bulunan 1200 sağlık personelinin ise iş yapmadığı belirtildi.

Ambulansla gemiye gelen acil bir hastanın kabul edilmediğine dikkat çekilen makalede, hastanın virüs testi için şehir hastanesine yönlendirilmesi eleştirildi.

Makalede, New York’taki hastaların acilen tedavi edilmesi zorunluluğu varken, USNS Comfort’a virüs taşıyan hastaların alınmamasının anlamsız olduğu değerlendirmesi yer aldı.