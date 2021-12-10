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New York Times: Erdoğan Giderek Yalnız Kalıyor

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Türkiye ve Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde, "Ekonomi düşerken, Erdoğan kendi tavsiyesini takip ediyor" başlığı atıldı.
New York Times: Erdoğan Giderek Yalnız Kalıyor

New York Times’ın Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde, Türkiye ekonomisinin son dönemde değer kaybetmesi mercek altına alındı. Gazete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok insanın önerdiği fakat kendisinin seçimlerden önce sonuç almaya inandığı ekonomik çözüme tutunurken giderek daha da yalnız kalıyor” yorumuna yer verdi.

Gazete, Türkiye’deki son durum ile ilgili kapsamlı haber hazırladı.

NY Times’ın haberinde, “Erdoğan geçen ay katıldığı TV programında enflasyon ve TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte insanları sakinleştirmeye çalıştı fakat tepki hiç de sakin değildi. Yeni açıklanmış ekonomik plandan geri dönüş olmayacağını söyledi. Ekonominin yer çekim kanununa karşı koyuyormuş gibi olan planı destekledi. Türk Lirası, Erdoğan konuştukça gözle görülür şekilde değer kaybetti. Türkler gündelik ürünlerin fiyatlarının iki katına çıkmasını ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 40 olmasını izledi” ifadesi kullanıldı.

“ERDOĞAN’IN ODAK NOKTASI…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yönettiğine dikkat çeken gazete, “Onun siyasi başarısı devamlı ekonomik büyümeyle geldi ve milyonlarca Türk vatandaşını orta sınıfa çıkardı. 18 ay içinde yeni seçim hazırlığıyla karşı karşıya olan Erdoğan, çoğunlukla ekonominin güç kaybetmesiyle birlikte anketlerde geride kaldı. Onun odaklanacağı konu, seçimlerde şansını artırmak için bu süreci tersine çevirmek olacak” yorumunu yaptı.

Öte yandan NY Times muhabiri Gall, “Şu an piyasa ve analistler de bunu onaylıyor, Türkiye ekonomisini daha kötü hale getiriyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik planıyla birlikte daha da izole hale geldi. Eskiden etrafında olan danışmanlarından oluşan ekibi azalttı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışman ekibini son dönemde azalttığına dikkat çeken New York Times muhabiri, “Bu durum kendisinin etrafında dalkavukların olduğu ve hem seçmenden hem de ekonomik gerçeklerden koptuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi Merkez Bankası başkanı ve ekonomi bakanını görevden aldı ve ekonomiyi onlardan daha iyi bildiğini söyledi” yorumunu yaptı.

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