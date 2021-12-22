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New York Times: Türkiye'de aileler giderek geçinmekte zorlanıyor, büyükannelerin altınlarını bozduruyor

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New York Times, Türkiye'de kötüleşen ekonomik şartlarla birlikte ailelerin yaşamaya başladığı sıkıntılara dikkat çeken bir haber hazırladı. 
New York Times: Türkiye'de aileler giderek geçinmekte zorlanıyor, büyükannelerin altınlarını bozduruyor

New York Times, Türkiye'de kötüleşen ekonomik şartlarla birlikte ailelerin yaşamaya başladığı sıkıntılara dikkat çeken bir haber hazırladı. 

Gazetenin Türkiye büro şefi Carlotta Gall'a konuşan Bilal isimli bir fabrika çalışanı, ailesinin geçinebilmek için vazgeçmek zorunda kaldığı şeylerin her gün daha da arttığını belirtti. Bilal, bir yıldır eve et almadıklarını, ısıtıcıyı ve yağı daha az kullandıklarını ve çocuklarına daha az atıştırmalık aldıklarını ifade etti. 

Eşinin ve kendisinin zaten borcu olduğunu belirten Bilal, bu fedakarlıklarla bile geçinemez hale geldikleri için annesinin torunları için sakladığı altınları bozdurmak zorunda kaldığını ifade etti. 

New York Times, Türk ekonomisinin birkaç yıldır "başının belada" olduğunu belirtirken son aylarda TL'nin yaşadığı şiddetli değer kaybı ile ailelerin maaşlarıyla temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığına dikkat çekti. 

ABD gazetesine haber için konuşan üç çocuk sahibi Bilal ve Sevinç, "hükümeti eleştirdikleri için hapse girebilecekleri gerekçesiyle" tam isimlerinin paylaşılmamasını talep etti.

"2020'ye kadar hayat iyiydi, borçlarım olsa da onları ödeyebiliyordum" diyen Bilal, "Özellikle son 7-8 aydır ekonominin gerçekten beni çok yorduğunu hissediyorum" dedi.

Son yıllarda marketlerin giderek pahalandığını ifade eden Sevinç ise, "Gelirimizden çok giderimiz var. Bir plan bile düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.

Çift, geçen aylarda iki kredi kartının bloke olduğunu ancak Bilal'in ek mesai ile bunları ödediğini; şimdi ise tekrar borca girdiklerini ifade etti.

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