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New York Times: Ukrayna’ya silah gönderen ABD ve NATO zorlanıyor

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24 Şubat'tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Kiev hükümetine silah desteği sağlayan ABD ve NATO ile ilgili dikkat çekici bir iddia New York Times'tan geldi.
New York Times: Ukrayna’ya silah gönderen ABD ve NATO zorlanıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Şubat ayından beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşının ABD ve NATO ülkelerine etkisini ortaya koyan kapsamlı bir haber yayınladı.

ABD ve NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya silah göndermeye devam ettiğini fakat savaşın uzamasından dolayı bu ülkelerin silah ve askeri mühimmat stoklarının azaldığını yazan New York Times, “Batı, Avrupa’da bir daha silah ve tanklarla savaş olmayacağını düşündü ve silah stokunu azalttı. Bu yanlıştı” ifadesini kullandı.

Bir NATO yetkilisi, “NATO üyesi ülkelerin yarısından fazlası Ukrayna’daki silah stoklarını neredeyse tamamen tüketti. 30 ittifak üyesinden 20’si askeri yardımdan dolayı bitkin, geri kalan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda da dahil olmak üzere 10 ülke silah tedarik hacmini artırabilir fakat bu konu onları tüketti” dedi.

Bu ülkelerin silah stokunu İkinci Dünya Savaşı’ndan beri görülmemiş bir hızla “yaktığını” belirten New York Times’a konuşan bir NATO yetkilisi, Afganistan’da NATO güçlerinin günde 300 atış yaptığını ve hava savunma konusunda endişeleri olmadığını söylerken, Ukrayna’da ise günde binlerce atış yapıldığını ve hava savunma sisteminin Rus füzeleri ve İran yapımı dronelar sebebiyle endişe yarattığını belirtti.

Gazeteye konuşan savunma uzmanı Camille Grand, “Ukrayna’da bir gün Afganistan’daki bir aya ya da daha fazlasına denk” dedi.

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