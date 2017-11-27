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New York Times: Zarrab davasının Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir

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New York Times: Zarrab davasının Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir
İran ve Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın yargılandığı ve jüri heyeti seçimi bugün başlayacak olan dava, ABD basınının da gündeminde.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, "Aşağı Manhattan'da bir mahkeme salonunda görülecek olan dava Türkiye'de hükümet yetkililerinin, televizyonların hatta kahve sohbetlerinin konusu" deniliyor.

Haberde "Amerikalı yetkilileri davadan vazgeçirme kampanyasının başarısız olmasının ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta 'hasar kontrolünü' devreye sokarak tüm hukuki süreci karaladı" ifadeleri yer alıyor.

NYT, jüri heyeti seçiminin "Zarrab'ın savcılıkla iş birliğine başlamış olabileceği, yüksek yerlerdeki yolsuzluk ve rüşvete dair de zarar verici kanıtlar sunabileceği spekülasyonları arasında yapılacağını" belirtiyor.

Jürili yargılama süreci öncesi 16 Kasım'da yapılan son ön duruşmaya Zarrab katılmamış, Amerikan medya kuruluşu NBC, Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada savcılıkla iş birliğine başladığını iddia etmişti.

New York Times, Zarrab tanık koruma programına alınsa bile, savcıların Zarrab'la birlikte tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki yasal süreci devam ettirmesinin beklendiğini yazıyor.

NYT, 7 sanık hakkında daha suçlama bulunduğunu, ancak bu sanıkların henüz yakalanmadığını hatırlatıyor.

'Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir'

NYT, Zarrab tanıklık eder ve ABD olaya karıştığı belirlenen Türk bankalarına karşı adım atarsa, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için siyasi sonuçları olabileceğini yazıyor.

Gazete Zarrab'ın son ön duruşmaya katılmaması ardından, 'Türk hükümet yetkililerinin ABD'den Zarrab'ın nerede olduğu bilgisini istediğini ve Türk bakanların yabancı basın kuruluşlarına konuşarak Zarrab'ın olası tanıklığını önemsiz göstermeye çalıştığını' ifade ediyor.

Gazeteye konuşan New York merkezli danışmanlık şirketi GlobalSource Partners'tan Atilla Yeşilada "Türk hükümetinin iddiaları yalanlama boyutu, Zarrab davası ile ilgili ne kadar endişeli olduklarını gösteriyor" diyor.

19 Mart 2016'dan bu yana hapishanede bulunan Zarrab, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları yasa dışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.

"İş dünyası alarmda"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise "Üst düzey Türk yetkililerini de kapsama ihtimali bulunan" Reza Zarrab davasının Türkiye ile ABD arasında halihazırda artmış olan tansiyonu daha da yükseltebileceğini belirtiyor.

WSJ'deki makale şöyle devam ediyor:

"Türk yetkililer davanın ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baltalama planı olduğunu iddia ediyor.

"Trans-Atlantik çapraz ateşi, iş dünyasını da alarma geçirdi. Türk bankaları hakkındaki iddialar ülkenin finans marketlerindeki itibarını zedeleyip yabancı yatırımcıyı korkutabilir ve Ankara'nın borçlanma maliyetini artırabilir...

"Türk lirası son iki ay içinde Amerikan doları karşısında yüzde 13 değer kaybetti. Uzmanlar bu düşüşten büyük oranda iki ülke arasında artan gerilimi sorumlu tutuyor.

"ABD hükümeti Zarrab'ın savcılıkla iş birliği yaptığına dair bir açıklama yapmadı. [...] Eğer Zarrab iş birliği yapıyorsa, ön duruşmalarda savcıların da atıfta bulunduğu Türk mahkemelerine sunulan belgeleri tasdik ederek ABD'deki yargı sürecine destek olabilir."

WSJ'nin kastettiği belgeler, 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında mahkemeye delil olarak sunulan telefon konuşmaları kayıtları ve yazılı dökümleri içeriyor.

AKP 17-25 Aralık operasyonlarının Fethullah Gülen taraftarı polis ve savcılarca yürütülmüş olduğunu savunuyor.

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