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New York Times’tan Erdoğan yorumu: Mülteciler siyasi bir sorun oldu

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ABD ve batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın kısa bir süre içerisinde etkisini artırması, çok ciddi bir göçün de yaşanmasını tetikledi.
New York Times’tan Erdoğan yorumu: Mülteciler siyasi bir sorun oldu

ABD ve batılı güçlerin ülkeden ayrılmasıyla birlikte Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban’ın kısa bir süre içerisinde etkisini artırması, çok ciddi bir göçün de yaşanmasını tetikledi.

Son aylarda Taliban’dan kaçan çok sayıda Afgan mülteci İran üzerinden karayoluyla Türkiye’ye giriş yaparken, New York Times muhabiri Carlotta Gall kapsamlı bir dosya haber hazırladı. “Afgan mülteciler, Türkiye’de sert ve düşmanca bir sınırla karşılaşıyor” başlıklı makalede, son dönemde Türkiye’de mültecilere karşı tutum mercek altına alındı.

“TÜRKİYE’DE DE YAKLAŞIM TERSİNE DÖNDÜ”

Kabil’de geçen hafta havalimanında yaşanan kan donduran görüntülerden çok önce Afgan mültecilerin İran üzerinden karayoluyla Türkiye’ye geldiğini hatırlatan Gall, “Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de sığınmacı ve mültecilere karşı insanların yaklaşımı tersine döndü. Bazen şiddet olayları yaşanabiliyor, bıçaklanmalar ya da yakın zamanda Ankara’da olduğu gibi Suriyelilerin evlerine saldırılar olabiliyor. Afganlar, insan hakları örgütleri ve hatta hükümet yetkilileri de geçen aydan beri Türkiye’nin Afgan mültecileri geri gönderme konusunda oranın dramatik bir şekilde arttığını söylüyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mülteciler konusundaki tutumuna değinen New York Times muhabiri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan için, 3.6 milyon Suriyeli ve 300.000’den fazla Afganın da aralarında olduğu çok sayıda mültecinin yükü, çok acil bir siyasi sorun oldu, özellikle Türkiye ekonomisi kötüye giderken. Daha fazla Afgana kapılarını açma niyeti olmadığını açıkça söyledi” yorumunu yaptı. New York Times, Afgan mültecilerin kalabalık gruplar halinde İran üzerinden Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

Makalede, “Sayın Erdoğan sıklıkla mültecileri, Avrupa Birliği ile müzakerede bir manivela olarak kullanıyor. Fakat Erdoğan Batı ülkelerine bu konuda dert de yanıyor. Erdoğan geçen hafta pazar günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü ve Türkiye’nin daha fazla yükü omuzlanamayacağını söyledi” denildi.

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