  • BIST 1.999,96
  • Altın 790.59948
  • Dolar 13.6397
  • Euro 15.5544
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

New York Times’tan Türkiye’den ayrılan doktorlarla ilgili dosya: Erdoğan için üzücü

» »
Dünyanın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, Türkiye’den son dönemde sayıları giderek artacak bir şekilde ayrılan doktorlar ile ilgili kapsamlı bir dosya/analiz hazırladı.
New York Times’tan Türkiye’den ayrılan doktorlarla ilgili dosya: Erdoğan için üzücü

Dünyanın en popüler gazetelerinden biri olan New York Times, Türkiye’den son dönemde sayıları giderek artacak bir şekilde ayrılan doktorlar ile ilgili kapsamlı bir dosya/analiz hazırladı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzalı haberde, “Türkiye’de doktorlar ülkeden ayrılıyor, artan enflasyonun son zayiatı” başlığı kullanılırken, “Aşırı çalışma saatleri ve yaşadıkları şiddet ile sayıları giderek artan bir şekilde doktorlar ülkeden ayrılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza başarılarından birinin altını oyuyorlar” yorumu yapıldı.

Son dönemde doktorlara şiddetin arttığını ve çoğunun güvenliğinin olmadığına dikkat çekilen makalede, ekonomik kriz ile birlikte birçok doktorun maaşının da asgari ücret seviyesine geldiği belirtildi. Haberde, Türk doktorların yurt dışında daha iyi fırsatlar kovaladığına dikkat çekilirken, “Doktorların ayrılışı, 18 yıllık iktidarında ücretsiz sağlık desteği sunmakla övünen Erdoğan için üzücü bir suçlama oldu. Birçok seçmeni için sadece ücretsiz sağlık hizmetleri oy vermek için esas sebep olarak kalmaya devam ediyor” denildi.

“GEÇEN YIL 1400’TEN FAZLA DOKTOR GİTTİ”

Fakat doktorların memnuniyetsizliği ve enflasyon ile birlikte doktorların ayrılmasının sağlık sistemine etkisinin olacağı da kaydedildi. Türk Tabipler Birliği’nin verilerine göre Türkiye’den geçen yıl 1400’ten fazla doktorun ayrıldığı ve son 10 yılda ise 4000’den fazla doktorun ayrıldığı hatırlatılırken, birçok doktorun da ülkeden ayrılmak için başvurularda bulunduğuna dikkat çekildi.

Ülkeden ayrılan doktorların sayısında ciddi bir artış olduğu kaydedildi.

Uzun bir süredir Erdoğan’ın sağlık sistemiyle ilgili planlarının meyve verdiğine dikkat çekilen analizde, “Fakat sistemde gerilim olduğu açıktı, doktorlar aşırı yorulmuş ve az maaş almış hissediyordu. Gelirlerinin ve statülerinin erimesi birçok doktor için kaldırılamayacak bir şeydi” denildi.

Gazeteye konuşan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da sistemin nitelikten çok niceliğe önem verdiğini söyledi. Fincancı, “Bazıları şart olmayan çok fazla randevu ve çok fazla ameliyat yapıldı. Hastalarda başta mutluydu fakat bu sistem sürdürülebilir değildi. Hastaneler fiyatlarını artırmaya ve randevu sürelerini kısaltmaya başladılar ve bu durum da her açıdan gerilim yarattı” dedi.

Özellikle sağlık çalışanlarına şiddetin son iki yılda büyük bir artış gösterdiğine dikkat çekilirken, cinsiyet ayrımcılığı, nepotizm (adam kayırma), yönetimde yandaşçılık ve davalarla birlikte doktorların umudunun kırıldığını da Fincancı anlattı.

“PROFESÖRLERİM GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM”

Gazeteye konuşan genç bir doktor ise ülkeden ayrılma kararı aldığını söyledi.

Ayrılmak için süreci başlatan 29 yaşındaki doktor, “Profesörlerimi ve akıl hocalarımı görünce onlar gibi olmak istemediğimi fark ettim. Çünkü 40 yıl sonra profesör olarak çalışarak gerçekten düşük maaşlar alıyorlar” dedi.

Gazetede daha önce Avrupa’ya giden Türk iş gücünün aksine, şu sıralarda ülkeden ayrılanların Türkiye’ye geri dönme planlarının olmadığı da belirtildi. New York Times’ın haberinde, “Şu sıralarda gidenlerin geri dönme istekleri çok az. Onlar, çocuklarına daha iyi bir hayat sunmak için gidiyorlar” yorumu yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birleşmiş Milletler: Kim Jong-un, kripto paralarla füze fırlatıyor07 Şubat 2022 Pazartesi 13:49
  • Meksika'da göçmenler kaldıkları kamptan zorla çıkarıldı07 Şubat 2022 Pazartesi 12:01
  • Eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkan 4 günlük Başbakan istifa etti06 Şubat 2022 Pazar 20:00
  • Kanada'daki Aşı Karşıtı Kamyoncuların Eylemi Diğer Şehirlere de Yayıldı06 Şubat 2022 Pazar 13:34
  • ABD'den Rusya'nın Ukrayna'yı İşgalinin 50 Bin Kişinin Ölüme Neden Olabileceği Tespiti06 Şubat 2022 Pazar 11:44
  • Kurabiyeden 4 Milyon Dolar Çıktı!05 Şubat 2022 Cumartesi 20:45
  • Parkın ortasında 11,7 milyon dolarlık altın küp!05 Şubat 2022 Cumartesi 16:00
  • Eşine Şiddet Uygulamakla Suçlanan Başbakan Görevden Alındı05 Şubat 2022 Cumartesi 13:27
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı Mevkidaşı İle Rusya-Ukrayna Krizini Görüştü05 Şubat 2022 Cumartesi 12:12
  • Kanada'daki Müslümanlar, Uygur Türklerine Zorla İmal Ettirilen Mallara İthalat Yasağı İstedi05 Şubat 2022 Cumartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti