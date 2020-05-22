New York toplu ulaşım araçlarını UVC ışınları ile dezenfekte etmeyi deneyecek

ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen yer olan New York'ta hayatın yeniden başlayabilmesi için metro trenleri ve otobüslerin UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmesi planlanıyor.

CBS'in haberine göre Metropolitan Ulaşım Dairesi, bazı tren ve otobüslere 150 kadar ultraviyole ışını saçan cihaz yerleştirecek. Projenin maliyeti yaklaşık 1 milyon dolar.

Columbir Üniversitesi'nden bilim insanları ile birlikte yürütülen proje, şu an hizmet vermeyen toplu ulaşım araçlarında denenmeye başlandı.

UVC ışınları çok kuvvetli ve insanlara zararlı olduğu için, araçların hizmet verdiği saatlerde kullanılması mümkün değil.

ABD'de vaka sayısı 1 milyon 577 bini, can kaybı 94 bin 700'ü aştı.