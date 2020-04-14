New York Valisi, ABD Başkanı'na isyan bayrağı açtı: Sırf Trump emretti diye karantinayı kaldırmam

"ABD Başkanı'nın yetkisi mutlaktır" diyen Trump'a, New York Valisi, "Halkımın sağlığını tehlikeye atacak şekilde eyaletin yeniden açılmasını emrederse, itaat etmem" karşılığını verdi.

ABD'de Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs kriz yönetiminden rahatsız olan eyaletlerin yönetimleri kendi aralarında ittifaklar kurarak başkanlık emirlerine karşı koyma hazırlıkları yapıyor.

ABD'de alelacele karantinayı kaldırarak normal işleyişe dönme işaretleri veren Trump'a, pazartesi günkü koronavirüs basın toplantısında, eyalet ittifakları hatırlatıldı ve Başkan'ın ülkeyi yeniden açmaya yönelik emrine eyalet valisinin karşı koyup koyamacağı soruldu.

Trump "Birisi ABD Başkanı ise yetki mutlaktır. ABD Başkanı'nın borusu öter" karşılığını verdi. Bunun ABD Anayasası'na aykırı olduğuna dair uzmanlardan ve valilerden itiraz gecikmedi. Anayasa, kamu düzeni ve güvenliğini eyaletlerin sağlayacağını söylüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo da eyalete yeterli tıbbi malzeme gönderilmediği için daha önce kavgaya tutuştuğu Trump'a isyan bayrağını açtı.

Salı günü CNN'e konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, Başkan Trump'ın eyaletin yeniden açılmasını emretmesi halinde buna itaat etmeyeceğini söyledi.

Cuomo, "Halkımın sağlığını tehlikeye atacak şekilde eyaletin yeniden açılmasını emrederse, bunu yapmam" dedi.

Böyle bir emrin eyaletler ve federal hükümet arasında on yıllardır görülmemiş bir anayasal kriz yaratacağı ve sonunda mahkemeye taşınacağı ikazını yapan New York Valisi, Trump'ın Kasım 2020 başkanlık seçimleri kampanyasına atıfla şu uyarıda bulundu:

"Şu an yapabileceği en kötü şey, diktatörce, taraflı ve bölücü şekilde davranması olur. Bu meseleye siyaset karıştırılmamalı."

Cuomo, ABD'nin kurucu başkanlarının bu meseleyi çok önce hallettiklerini belirtti:

"Biz bu tartışmadan geçtik. Çok uzun zaman önce adı Hamilton, Jefferson, Madison ve Washington olan kişiler tarafından yürütüldü ve noktalandı. ABD Anayasası denilen bir belge yazdılar. Anayasa der ki, federal hükümetin mutlak gücü yoktur. Başkan'ın söylediğinin tam tersini der, öyle bir halde kral olunur, der."