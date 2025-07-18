New York zirvesi tamamlandı: Kapılar yine Lefkoşa’ya havale edildi!

New York’taki Kıbrıs zirvesinde Mart ayında gündeme gelen 6 maddenin 4’ünde uzlaşıya varıldı. Yeni geçiş kapıları ve güneş paneli konuları ise görüşülmeye devam edecek. Eylül ayında BM toplantıları sırasında üçlü görüşme yapılması planlanıyor.

New York’ta gerçekleştirilen “Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı” tamamlandı. 5+1 formatında düzenlenen toplantıda taraflar, bazı teknik konularda ilerleme sağladı.

Toplantıda Mart ayında gündeme gelen altı başlıktan dört tanesinde mutabakata varıldığı bildirildi. Üzerinde uzlaşı sağlanan başlıklar şöyle sıralandı:

“Gençlik Komitesi'nin oluşturulması, İklim Değişikliği Komitesi'nin kurulması, mezarlıkların temizlenmesi, mayınlar meselesi.”

GEÇİŞ KAPILARI VE GÜNEŞ PANELİ GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Taraflar, güneş enerjisi panellerinin kurulması ve geçiş kapılarıyla ilgili müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı. Bu başlıklarda teknik görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

Dört yeni geçiş kapısının hangileri olacağı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu kapıların karşılıklı teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından açılacağını duyurdu.

TARİHİ ESER DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Taraflar ayrıca karşılıklı olarak tarihi eserlerin değişimi konusunda da anlaşmaya vardı.

YENİ BİR ÜÇLÜ GÖRÜŞME YOLDA

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında üçlü bir görüşme yapılması planlanıyor.