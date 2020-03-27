New Yorklu doktor acilden ‘corona’ görüntüleri paylaştı: Geç kaldık

ABD’de corona virüsünün merkezi olan New York’ta bir hastanenin acil servisinde görevli doktor hastanenin içinden çektiği görüntülerle durumun vahametini gözler önüne serdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, “Çin ve Avrupa’dan sonra salgının yeni merkezi olabilir” dediği ABD’de vaka sayısı bir günde yaklaşık 17 bin artarak 85 bin 991’e çıkarak Çin’i geçti. New York’ta ise 39 bin 140 tesit edilmiş vaka bulunurken, 457 kişi hayatını kaybetti.

Doktor Colleen Smith New York’ta hizmet kapasitesinin sınırlarını zorlayan bir acil servisin içinden görüntülerle hastanenin 72 saatini paylaştı.

“Bu gördüğünüz ayakların hepsi Covid-19 hastası” diyerek acilde yan yana yatan onlarca hastanın yatağını gösteriyor. “Sinir bozucu olan şey ise geç kalmış olmamız, bunun olacağını biliyorduk” diyor.

Smith, hastanedeki durumu şu sözlerle özetliyor: “Her geçen gün durum daha da kötüye gidiyor bugün cesetleri saklamak için bir donduruculu kamyonet getirmek zorunda kaldık”.

Solunum cihazı bulmaya çalıştıklarını anlatan doktor Smith’in çalıştığı Elmhurst Hastanesi’ne başka hastaneden birkaç saat içinde cihazlar geldi. Ancak sadece beş cihaz gelebilmişti. Bu bir haftadaki üçüncü acil ekipman tedariki oldu. Sağlık çalışanlarının telkinlerine rağmen ABD’li yetkililer ekipman eksikliği yaşandığını reddediyor.

“Şimdi beş tane daha solunum cihazımız var ancak insanlar ölmezse yarın ya da öbür gün yeniden solunum cihazına ihtiyacımız olacak” diyen Smith: “Yetkililer her şeyin iyi olacağını söyleyip duruyor ama bizim açımızdan bakınca olmayacak. İhtiyacım olan desteği alamıyorum. hastalarımla ilgilenmek için ihtiyacım olan malzeme desteğini bile alamıyorum. Ve burası Amerika, güya birinci dünya ülkesiyiz.”

Burası normal günlerde de acil servisi yoğun olan bir hastane. Günde 200 kadar hasta geliyor. Şimdi bu sayı 400’ün üzerinde.

Smith, hastalığın sanılandan daha yaygın olduğunu şu örneklerle anlatıyor: “Başta öksürük ve ateş olan hastaları izole ediyorduk. Onların yanında ekstra dikkatli oluyorduk. Ancak şimdi ateşi olmayıp da sadece karın ağrısı şikayetiyle gelen hastaların röntgenlerinde de Covid-19 bulgularına rastlamaya başladık. Mesela araba kazasında yaralanan biri geliyor ve röntgen çektiğimizde akciğerleri ‘corona‘sı varmış gibi görünüyor. Şimdi anlıyoruz ki birçok hastamız aslında Covid-19’du ama biz fark etmedik. 10 asistan ve birçok hemşire hasta oldu. Çoğu doktor semptom gösterse bile test yaptıramıyor. Defalarca virüse maruz kalıyoruz, koruyucu ekipmanımız eksik. Sabah taktığım n95 maskesiyle bütün hastalara bakıyorum. Bugün taktığım maskeyi cuma da takmıştım. Maskelerin bitmesinden endişe ediyoruz.“

Hastane yeni şartlara uyum sağlamaya çalışıyor. Hafif semptomları olan hastalar için dışarıda test çadırı kurulmuş.

“Her geçen gün daha ağır hastalar geliyor” diyen Dr. Smith genç hastaların çoğunun sigara içemeyen sağlıklı bireyler olduğunu söylüyor. “Bu kadar ağır hasta olacağını beklemediğimiz 30-50 yaş arası sıradan insanlar” diyerek şaşkınlığını anlatıyor.

Görüntüler Smith’in uyarılarıyla bitiyor: “Bu bir ay, iki ay, üç ay böle devam ederse ne yaparız bilmiyorum. İhtiyacımız olan malzememiz yok. Bunları söylediğim için başım derde girerse de umurumda değil. İnsanların bilmesini istiyorum. Durum kötü, insanlar ölüyor. Acil servisinde hastalarla ilgilenmek için ihtiyacımız olan malzeme yok. “