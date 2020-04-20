New Yorklular, ‘Zoom aracılığıyla’ evlenebilecek: Sokağa çıkma yasağını 15 Mayıs’a kadar uzatan eyalet valisi duyurdu

ABD’nin New York eyaletinde yaşayan ve evlenmek isteyenlerin nikahları, Covid-19 salgını süresince dijital ortamda kıyılabilecek.

Salgının en ağır darbeyi vurduğu eyaletin valisi Andrew Cuomo, nikahlarını ertelemek istemeyenlere evlenme imkanı tanınacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı 15 Mayıs’a kadar uzatıldıktan sonra bu kararı alan Cuomo, evlilik cüzdanı almak isteyenlerin başvurabileceğini ve Zoom uygulaması aracılığıyla nikahlarının kıyılacağını açıkladı.

Cuomo, konuyla ilgili açıklama yaparken, “Zoom aracılığıyla bu işi halledebiliriz. Evet mi hayır mı? Bu kadar basit. Yani bundan sonra kimse evlenmemek için bahane yaratamaz” diye espri yaptı.

Cuomo’nun yetkisini kullanarak aldığı bu kararı kimileri memnuniyetle karşılarken, bazıları ise sosyal medyada, “Neden aile ve arkadaşlardan yoksun evlensin insanlar” görüşünü savunarak sanal nikaha sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

Eyalette 18 bin 298 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.