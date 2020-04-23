New York'ta 2 kedi Covid-19 pozitif çıktı

ABD Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada Covid-19 için yapılan testleri pozitif çıkan iki kedinin bulunduğu duyuruldu. Kedilerden birisinin bulunduğu evdeki insanlarda Covid-19'a rastlanmazken, virüsü başka bir kişiyle temas sırasında bulaştığı düşünülüyor.

Sağlıkçılar, evcil hayvanların Yeni Koronavirüs'ü başka hayvanlara ya da insanlara bulaştırdığına dair bir verinin olmadığını vurgularken, evcil hayvanları korumak için önlemler alınmasını tavsiye ediyor.