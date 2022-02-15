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New York'ta aşısız 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

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ABD'nin New York kentinde 1430 belediye çalışanının işine COVID-19 aşısı yaptırmadıkları gerekçesiyle son verildi.
New York'ta aşısız 1430 belediye personeli işten çıkarıldı

ABD'nin New York kentinde 1430 belediye çalışanının işine COVID-19 aşısı yaptırmadıkları gerekçesiyle son verildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisinden yapılan açıklamada, belediye çalışanlarının COVID-19 aşısı yaptırma zorunluluğu olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, yüzlerce çalışanın COVID-19 aşısı yaptırdıklarına dair kanıtları sunduğu veya aşı olmadıkları takdirde işten çıkarılacakları uyarısından önce aşı yaptırdıklarının altı çizildi.

Belediye çalışanlarının salgın döneminde ön cephede çalıştıklarına dikkati çekilen açıklamada, çalışanların aşılarını yaptırarak kendilerini ve tüm New Yorkluları korumak için doğru olanı yapmaya ne kadar istekli olduklarını bir kez daha gösterdikleri vurgulandı.

Aşısız çalışanlar işten çıkardıldı

Açıklamada, COVID-19 aşısı zorunluluğu uygulamasına rağmen aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanının işine son verildiği ifade edildi.

İşten çıkarılanların yaklaşık yüzde 64'ünün kentin eğitim bölümünde çalıştığı öğrenildi.

9 bin işçi ücretsiz izne çıkarıldı

New York kentinde yapılan düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim 2021'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

Aşı zorunluluğuna rağmen COVID-19 aşısı yaptırmayan 9 bin kişi 1 Kasım 2021'de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

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