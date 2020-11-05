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New York'ta bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı Koronavirüs vakaları tespit edildi

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New York'ta bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı Koronavirüs vakaları tespit edildi
New York'ta bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı Koronavirüs vakaları tespit edildi

ABD'nin New York eyaletinde Southampton'daki üniversite kampüsünde yer alan oy kullanma bölgesinde çalışan en az 10 kişinin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Koronavirüs bulaştığı tespit edilen kişilerin temas ettiği onlarca kişinin kendilerini izole etmeleri istendi. Hastalandığı tespit edilenlerden altısı, Stony Brook Üniversitesi kampüsündeki oy kullanma alanlarında çalışan sandık görevlileri.

ABD'de seçim sonuçlarının sayılmaya başlandığı çarşamba günü, 18 eyalette rekor düzeyde Koronavirüs hastasının sağlık kuruluşlarına başvurduğu duyuruldu.

Ülkedeki günlük Koronavirüs vaka sayısı çarşamba günü ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

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