  • BIST 2.222,43
  • Altın 881.41371
  • Dolar 15.4709
  • Euro 17.4894
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASinovac Ve Pfizer/BionTech Aşısı Olanlara Omicron Uyarısı

New York’ta çöp toplayan işçiler, pandemide 300 bin dolara yakın maaş aldı

» »
ABD'nin New York kentinde, geçen yıl sokaktaki çöpleri toplayan 100'e yakın işçinin mesai ücretleriyle beraber yıllık 300 bin dolara yakın (4,5 milyon TL’den fazla) maaş aldığı ortaya çıktı.
New York’ta çöp toplayan işçiler, pandemide 300 bin dolara yakın maaş aldı

ABD'nin New York kentinde, geçen yıl sokaktaki çöpleri toplayan 100'e yakın işçinin mesai ücretleriyle beraber yıllık 300 bin dolara yakın (4,5 milyon TL’den fazla) maaş aldığı ortaya çıktı.

New York Post gazetesinin haberine göre, kentteki temizlik departmanında çalışan çöp toplayan işçilere ve müfettişlere ödenen dolgun maaşların başlıca sebebi, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan istihdam eksikliği ve geçen yıl ülke çapında görülen yoğun kar yağışıydı.

New York Post'a konuşan Empire Kamu Politika Merkezi Araştırma Direktörü Peter Warren, “İşle ilgili kronik devamsızlık sorunu ve yetersiz sendika çalışma kuralları, temizlik departmanında mesai ücretlerinin aşırı düzeyde artmasına katkı sağladı. Kuşkusuz pandeminin de etkisi oldu” dedi.

Yıllık mesai ücretleri 100 bin doları bulan 94 çalışandan biri olan ve yakın zamanda emekliye ayrılan eski temizlik müfettişi Devon Graham, pandemi nedeniyle durmadan çalıştığını ve son iki yılın kendisi için çok zor geçtiğini söyledi.

New York Post, kentteki temizlik departmanında geçen yıl çalışanlara ödenen mesai ücretlerinin, emniyet ve itfaiye gibi birimlerin çok önüne geçerek yüzde 86'lık artışla rekor kırdığına dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • California’da artan COVID-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi14 Aralık 2021 Salı 11:02
  • ABD'de Cenaze Törenine Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü, 13 Kişi Yaralandı13 Aralık 2021 Pazartesi 21:06
  • Amerikan halkından Biden’a enflasyon eleştirisi13 Aralık 2021 Pazartesi 12:41
  • ABD'de Yaşanan Kasırga Ve Hortumlar Nedeniyle En Az 83 Kişi Hayatını Kaybetti12 Aralık 2021 Pazar 16:25
  • Seks Tarikatı Ve Cinsel İstismar Davası Sürüyor: Gizli Bir Adada Defalarca Tecavüze Uğradım12 Aralık 2021 Pazar 11:23
  • Japonya Ve ABD'den Çin Ve Kuzey Kore'ye Karşı İttifak Kararı12 Aralık 2021 Pazar 10:05
  • Brezilya' da Saçlarını Yüzme Havuzunun Filtresine Kaptıran Kız, Ölümden Saniyelerle Kurtuldu11 Aralık 2021 Cumartesi 22:35
  • ABD'nin Kentucky Eyaletindeki Hortum Felaketinde En Az 70 Kişi Hayatını Kaybetti11 Aralık 2021 Cumartesi 21:32
  • ABD’de Çıkan Kasırgada En Az 50 Kişinin Öldüğünden Endişe Ediliyor11 Aralık 2021 Cumartesi 20:23
  • Kız Öğrencilerin Taciz İsyanı! ABD'li Öğrenciler Okul Yönetimine Bayrak Açtı11 Aralık 2021 Cumartesi 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti