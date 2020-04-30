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New York'ta dehşet: Ölülerle dolup taşan cenaze evinin kamyonlara yüklediği cesetlere operasyon

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New York'ta dehşet: Ölülerle dolup taşan cenaze evinin kamyonlara yüklediği cesetlere operasyon
New York'ta dehşet: Ölülerle dolup taşan cenaze evinin kamyonlara yüklediği cesetlere operasyon

New York'un Brooklyn semtinde sıvı damlayan araçlardan yayılan kokudan şikayet üzerine olay yerine gelen ekipler, cenaze evi önünde dondurucusu bulunmayan araçlarda çürüyen yaklaşık 60 cesetle karşılaştı.

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD'nin en çok teyitli ölüm vakasının görüldüğü eyaleti New York'tan ölülerin çokluğuyla baş edilemediğine dair tüyler ürpertici haberler geliyor.

Dünyanın en gelişmiş şehirlerinin başını çeken New York'un Brooklyn semtinde Andrew Cleckley Cenaze Evi'nin önünde bekleyen kamyonlar ve minibüslerde onlarca ceset bulundu.

Dondurucusu bulunmayan araçlar

Çevredekilerin sıvı damlayan araçlardan yayılan kokudan şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dondurucusu bulunmayan araçlarda çürüyen yaklaşık 60 cesedin şok edici manzarasıyla karşılaştı.

'Cenaze evinin dondurucuları bozulmuş'

The New York Times gazetesine konuşan bir yetkili, dondurucuları bozulan cenaze evinin araçları kiralayıp ölüleri buzlarla birlikte bunlara naklettiğini söyledi.

'Ceset koyacak yer kalmadığından kamyonlarla minibüsleri depo olarak tutmuş'

CNN'e konuşan bir başka yetkili, cenaze evinin ölülerle dolup taşması ve ceset koyacak yer kalmaması nedeniyle kamyonlarla minibüsleri depo olarak kullanma yoluna gittiğini dile getirdi.

Koronavirüs rekoru ABD'de

Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, cesetleri olay yerine çağırdıkları donduruculu bir TIR'a naklederek götürdü.

Ölü bedenlerin koronavirüs kurbanları olup olmadığına dair ilk etapta açıklama yapılmadı.

ABD'de teyitli vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı 61 bini geçerken, New York 18 binden fazla ölüyle en çok can kaybı veren eyalet konumunda.

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