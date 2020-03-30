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New York’ta, dün 4 dakikada bir kişi ‘corona’dan öldü

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ABD’nin New York kentinde, dün sabah 09:30 ila 16:15 arasında 98 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ortalama 4 dakikada bir kişinin salgına kurban gittiği anlamına geliyor.
New York’ta, dün 4 dakikada bir kişi ‘corona’dan öldü

ABD’nin New York kentinde, dün sabah 09:30 ila 16:15 arasında 98 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ortalama 4 dakikada bir kişinin salgına kurban gittiği anlamına geliyor.

Kentte tutulan istatistiklere göre sabahtan öğleden sonraya kadar geçen altı saat 45 dakikada, başka deyişle 405 dakikada 98 kişi daha hayatını kaybetti ve Covid-19’dan ölenlerin sayısı 776’ya yükseldi. Vaka sayısı ise dün saat 16:15’te 33 bin 474’tü.

Kentin, en çok vaka bulunan bölgelerinin başında 10 bin 737’yle Queens, 8 bin 887’yle Brooklyn ve 6 bin 250’yle Bronx’un geldiği açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün düzenlediği basın toplantısında, kentin virüs nedeniyle uzunca bir süre acı çekeceğini belirterek, “Bu uzun ve zorlu bir yolculuk olacak. Nisan marttan kötü olacak ve korkarım mayıs da nisanda daha kötü olabilir” demişti.

ABD’de ölenlerin sayısı ise 2 bin 500’e yaklaştı.

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