Geceye katılan Rihanna, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Madonna gibi yıldızlar temaya uygun ilginç kıyafetler giydi

Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, dünyaca ünlü yıldızların katıldığı bir törenle New York'ta gerçekleştirildi. Gala’nın teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü)