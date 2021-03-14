New York'ta Gülen taraftarlarının #StopErdogan ilanına reklam panosu üzerinden karşılık: #StopGulen

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda, Fethullah Gülen'e yakın isimlerin "Erdoğan'ı durdurun" ilanının ardından bu defa da Cumhurbaşkanı Erdoğan destekçileri, "Gülen'i durdurun" ilanı verdi.

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekrandaki reklamda, "Gülen'i durdurun, Pensilvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti" ifadeleri yer aldı.

İlan yerel saatle 17.30-18.00 saatleri arasında yayınlandı.

Mart ayı başında ise Gülen destekçisi bir sivil toplum örgütü, Times Meydanı'nda, led ekranlarda üzerinde, "StopErdogan (Erdoğan'ı durdur)" ve "Türkiye'de 5 bin kadın ve 780 bebek siyasi tutuklu" yazılı ilan vermiş ve Ankara, söz konusu ilana sert tepki göstermişti.

Daha önce de (6 Mart'ta) Erdoğan destekçilerince Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında 'Gülen'in dünya için tehlike oluşturduğuna' yönelik ilanların yer aldığı dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen, Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesi bulunuyordu.