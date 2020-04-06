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New York'ta Hayvanat Bahçesindeki Kaplan Nadia'da Koronavirüs Çıktı

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New York'ta Hayvanat Bahçesindeki Kaplan Nadia'da Koronavirüs Çıktı
New York'ta Hayvanat Bahçesindeki Kaplan Nadia'da Koronavirüs Çıktı

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

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