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New York’ta ‘Her şey çok güzel olacak’ gerginliği

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New York’ta ‘Her şey çok güzel olacak’ gerginliği
New York’ta ‘Her şey çok güzel olacak’ gerginliği

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından düzenlenen 38. Türk Günü Yürüyüşü New York’ta yapıldı. Yürüyüşün, Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıl dönümüne denk gelmesi, bu yıl katılımı arttıran unsurlardan biri olarak görülüyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ABD’nin kültürel başkenti New York’ta geniş katılımlı bir etkinlikle kutlandı. Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde bu yıl 38’incisi düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü New York’ta gerçekleşti. Etkinliğin 10 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayamı’yla aynı güne denk gelmesi coşkuyu artırdı.

Fakat etkinlikte gerilim de yaşandı… Yürüyüşe, “Her şey çok güzel olacak” tişörtlü ve pankartlı bir grup alınmadı. New York Emniyeti, TADF’ın talebiyle, “Her şey çok güzel olacak” yazılı tişörtlerle yürüyüşe katılmak isteyen “Laik ve Demokratik Türkiye Platformu” üyelerini yürüyüş kortejine almadı. Grup ve polis arasında bu yüzden bir süre tartışma yaşandı.

Platformun kurucularından Serdar İlhan konuyla ilgili olarak Amerika’nın Sesi’ne, “Biz yürüyüşe katılmak için izin istedik. Organizatörler eğer pankart açmazsak ve politik bir mesaj vermezsek gelebileceğimizi söylediler. Biz de tamam dedik. Ancak sabah geldiğimizde üzerimizdeki tişörtler bahane edildi ve içeri alınmadık. Biz de yılmadık, kaldırımda yürüdük” dedi.

BM DAİMİ TEMSİLCİSİ SİNİRLİOĞLU KATILMADI

Öte yandan Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş yürüyüşe katılmadı. 38 yıldır düzenlenen yürüyüşe Türkiye Cumhuriyeti adına kimsenin katılmaması tepki çekti. Manhattan’daki Madison Caddesi’nde yaklaşık bir saat süren yürüyüşe Türk-Amerikan dernekleri, okullar, kadın dernekleri, Türkiye’nin üç büyük futbol takımının kortejleri, Kıbrıslı Türkler ve Azerbaycanlılar katıldı. Bir önceki akşam konser veren Zara ve Çelik de yürüyüşü izleyenler arasındaydı

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