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New York'ta Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Morg Kapasitesi Yaklaşık 4 Kat Artırıldı

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New York'ta Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Morg Kapasitesi Yaklaşık 4 Kat Artırıldı
New York'ta Koronavirüs Kaynaklı Ölümler Nedeniyle Morg Kapasitesi Yaklaşık 4 Kat Artırıldı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirildi.

ABD’de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin en hızlı artış gösterdiği New York’ta mevcut morg kapasitesi talebi karşılayamayınca, New York şehir yönetimi, ek çadır ve mobil morglar ile mevcut kapasiteyi artırma yoluna gitti.

Baş Tıbbi Muayene Dairesi Kamu İşleri Ofisi Genel Müdürü Aja Worthy-Davis, dün yaptığı açıklamada, ‘’Geçici morglar olmadan, şehir 800 ila 900 cenaze barındırabiliyordu, çadır ve soğutmalı kamyonlar ile birlikte kapasiteyi 3 bin 500 ila 3 bin 600’e kadar yükselttik” dedi.

Davis, New York şehir sınırları içinde bulunan Manhattan'ın Kips Bay mahallesindeki Bellevue Hastane Merkezi'nin yakınında, Queens Elmhurst Hastanesi, Brooklyn Hastane Merkezi başta olmak üzere şehirdeki bazı hastanelerin bahçelerine ve yakın bölgelerine mobil morg ünitelerinin kurulduğunu belirtti.

Mobil morg üniteleri ile birlikte New York şehrinin cenaze kapasitesinin 2 bin 700 civarında arttığını bildiren FEMA New York ve New Jersey Bölge Yöneticisi Thomas New Essen ise gelişmelere bağlı olarak, ileriki günlerde morg kapasitesini daha da artırabileceklerini kaydetti.

Essen, “Sorunun bir kısmına geçici olarak yardımcı olmak için New York'a soğutmalı kamyonlar gönderiyoruz. Ordu, yardım etmek için Manhattan’a 42 kişi gönderdi. New York City'nin Queens ilçesinde ciddi bir yardıma ihtiyaç var, bu konularda çözüm için çalışıyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.

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