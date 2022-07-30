  • BIST 2.592,38
  • Altın 1016.772
  • Dolar 17.9117
  • Euro 18.3089
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

New York’ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

» »
ABD'nin New Yok eyaletinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edildi.
New York’ta maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan edildi

Dünyada hızla yayılmaya devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” olarak nitelendirilen maymun çiçeği virüsü, ABD’de de paniğe neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul, vakaların hızla artışı nedeniyle “afet acil durumu” ilan edildiğini bildirdi.

Hochul tarafından yapılan açıklamada, “New York eyaletindeki maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verileri inceledikten sonra, bu salgınla yüzleşmek için devam eden çabalarımızı güçlendirmek için ‘afet acil durumu’ ilan ediyorum. Ülkedeki 4 maymun çiçeği vakasının 1’den fazlası New York eyaletinde bulunuyor. Buna karşı koyarken, cephaneliğimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor. Salgının şu anda belirli risk grupları üzerinde orantısız bir etkiye sahip olmasının yollarını ayırt etmek önemli. Bu nedenle ekibim ve ben, daha fazla aşı sağlamak, test kapasitesini artırmak ve halkı bu salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA’DA İLK ÖLÜM

Öte yandan, İspanya’da maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan 1 kişi ile Avrupa’da ilk kez maymun çiçeği bağlantılı ölüm gerçekleşmişti. Brezilya’da da lenfoma kanseri ile mücadele eden 1 kişi maymun çiçeği sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Maalesef hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi29 Temmuz 2022 Cuma 08:18
  • ABD ve Çin arasında gerilim: Dev uçak gemisi bölgede konuşlandı28 Temmuz 2022 Perşembe 20:37
  • ABD’de kürtaj yasaklandı, birçok erkek kısırlaştırma için sıraya girdi28 Temmuz 2022 Perşembe 19:19
  • ABD'de bir parktaki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:42
  • Doktoru açıkladı: ABD Başkanı Joe Biden’a Omicron BA.5 bulaşmış olabilir24 Temmuz 2022 Pazar 16:45
  • ABD’li göstericiler, kürtaj hakkını kaldıran yargıçların peşine düştü23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:15
  • ABD’li yetkiliden Rusya açıklaması: Binlerce kurmayları öldü22 Temmuz 2022 Cuma 16:39
  • ABD Başkanı Biden coronaya yakalandı21 Temmuz 2022 Perşembe 17:55
  • ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi21 Temmuz 2022 Perşembe 16:55
  • Biden: Çin lideriyle görüşmeyi planlıyorum21 Temmuz 2022 Perşembe 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti