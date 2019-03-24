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New York'ta 'Müslüman Toplum Devriyesi' göreve başladı

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ABD'de bir ilk olduğu tahmin edilen "Müslüman Toplum Devriyesi" (MCP) New York'ta Müslümanlara ait cami ve okulların önünde devriyeye başladı.
New York'ta 'Müslüman Toplum Devriyesi' göreve başladı

ABD'de bir ilk olduğu tahmin edilen "Müslüman Toplum Devriyesi" (MCP) New York'ta Müslümanlara ait cami ve okulların önünde devriyeye başladı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, daha önce benzer saldırıların hedefi olan ABD'deki Müslüman toplumunu güvenlik arayışına sevk etti.

New York'un Brooklyn bölgesinde yeni kurulan ve hizmet vermeye başlayan Müslüman Toplum Devriyesi (MCP-Muslim Community Patrol), Müslümanlara ait cami ve okulların önünde devriye gezerek New York Polis Teşkilatı'nın (NYPD) yetişemediği yerlerde güvenliği sağlamaya çalışıyor.

MCP'nin kurucusu Sami Uddin Razi, Staten Island İslam Merkezi'ndeki cuma namazı sonrası Müslüman topluma MCP hakkında bilgi verdi.

Razi, "Yeni Zelanda'da yaşanan acı olaydan sonra güvenlik konusunda New York'un her bölgesinden talep alıyoruz. Hatta şehir dışından, Chicago'dan bile talep geldi. Yeni Zelanda'da yaşanan olayın bir benzerini daha yaşarsak, bize yazıklar olsun. Bu tehditleri MCP gibi kendi güvenlik yapılarımızla önlemeliyiz" diye konuştu.

Bağışlarla kurulan MCP'nin henüz daha işin başında olduğunu söyleyen Razi, "Tamamen gönüllülük üzerinden verilen bu güvelik hizmetinin bir bedeli oluyor. Herkes kendi yaşadığı topluma sahip çıkmalı, parasal ve vakit olarak destek vermeli" dedi.

"Amerika, kendi güvenliği için mücadele etmeyenlere saygı duymaz"

Razi ile camiye gelen ve MCP'nin Müslüman toplumundaki "gücün sembolü" olacağını görüşünü paylaşan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams da "Amerika demek, insanların kendi topluluklarını korumalarına izin verilmesi demektir. Yeni Zelanda, New York'tan farklı değil, nefret aynı şekilde şehrimizin değişik bölge ve sokaklarına sirayet edebilir. Hepimiz bir araya gelmeli ve ailelerimizi korumanın ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

MCP'ye karşı sosyal medyada kullanılan İslamofobik söylemlere de göndermede bulunan Adams, New York'taki Yahudi toplumunun da kendi özel devriyesi olduğunu hatırlattı.

Adams, "Eğer bu konuda karşı tepkiler alıyorsanız, mücadeleyi bırakmamalısınız. Amerika, kendi toplumunun ve ailesinin güvenliği için mücadele etmeyen insanlara saygı duymaz. Bu ülkenin, başından beri temsil ettiği şey, ailenizi korumanız, kendi inancınız için ayağa kalkmanız ve mücadele etmenizdir" ifadelerini kullandı.

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