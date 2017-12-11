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New York'ta patlama: Yaralı şüpheli gözaltında

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New York'ta patlama: Yaralı şüpheli gözaltında
New York polisi, Manhattan'da sebebi henüz bilinmeyen bir patlama gerçekleştiğini duyurdu. New York polisi, Times Meydanı yakınlarındaki patlamada yaralanan tek kişinin gözaltına alınan şüpheli olduğunu açıkladı.

New York İtfaiyesi ise 4 yaralı olduğunu açıkladı. New York'ta yerel saatle 06.30'da Times Meydanı yakınlarındaki Liman İdaresi (Port Authority) otobüs terminali altındaki metro istasyonunda yaşandı.

New York polisi (NYPD) ilk olarak Twitter adresinden "NYPD, 42. Cadde ile 8.Bulvar'daki kaynağı bilinmeyen patlamaya müdahale ediyor. A, C ve E metro hatları tahliye ediliyor. Bu ön bilgidir. Daha fazla bilgi geldikçe paylaşacağız" duyurusu geçti.

Ardından New York İtfaiyesi (FDNY)  A ve 1 hatları arasındaki yolda bir cihaz bulduğunu ve olayın 'olası bir terör saldırısı' olduğunu duyurdu.

​​Fox News'e konuşan görgü tanıkları da metroda hareket halindeyken 'yüksek bir patlama' sesi duyduklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN  ŞÜPHELİ YARALI

ABD basını 'kabloları sarkan bir cihazın üzerinde bulunduğu' 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

New York polisi de olayda yaralanan tek kişinin gözaltına alınan şüpheli olduğunu duyurdu  ancak patlamaya nasıl bir düzeneğin yol açtığı hakkında bilgi vermedi.

CNN metro istasyonunun istenilen hedef olmadığını ve şüphelinin taşdığı boru tipi bombanın istenilen zamandan önce patlamış gibi gözüktüğünü ve şüphelinin de yaralandığını belirtti.

4 KİŞİ HAFİF YARALANDI
New York İtfaiyesi ise daha sonraki açıklamasında 4 kişinin hafif yaralandığını açıkladı.

​ABC News'e konuşan polis kaynakları da 'boru tipi bombanın' patlatılmış olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders da durum hakkında ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini duyurdu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da konu hakkında bilgilendirildi.

'20'Lİ YAŞLARDAKİ BANGLADEŞLİ SALDIRGAN IŞİD'DEN ETKİLENMİŞ'

MSNCBC'ye konuşan eski NYPD Müdürü Bill Bratton gelen ilk bilgilere göre saldırganın 20'li yaşlarda ve büyük olasıklıkla Bangledeş asıllı bir kişi olduğunu ileri sürdü.

Bratton polisteki kaynaklarının 7 yıldır ABD'de yaşayan saldırganın eylemini 'IŞİD'den etkilenerek' gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı.

Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

2 ay önce New York'ta Özbekistan asıllı bir kişi kiralık kamyonuyla bisiklet yoluna girerek 8 kişiyi öldürmüştü. 

IŞİD saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

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