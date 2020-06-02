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New York’ta sokağa çıkma yasağı

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New York’ta sokağa çıkma yasağı
New York’ta sokağa çıkma yasağı

New York Valisi Andrew Cuomo, siyahi George Floyd’un ölümüyle ilgili protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı kararı aldıklarını açıkladı.
WAMC isimli radyo kanalının canlı yayınında bu gece yerel saat ile 23.00’te sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyuran New York Valisi Cuomo, ”New York Belediye Başkanıyla (Bill de Blasio) konuştum. Bu gece Belediye Başkanı ve ben şehir çapında sokağa çıkma yasağı uyguluyoruz. New York’ta faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir sokağa çıkma yasağı olacak.” ifadesini kullandı.

New York şehrindeki polis gücünü de artıracaklarını belirten Vali, 4 bin olan görevli polis sayısını da 8 bine çıkarma kararı aldıklarını belirtti.

Cuomo, sokağa çıkma yasağının pazartesi 23.00 ile salı 05.00 arasında uygulanacağını ancak uygulamanın salı gecesi devam edip etmeyeceği hakkında henüz karar vermediklerini söyledi.

“Protestocuların ve mesajlarının arkasında duruyorum, fakat maalesef dikkat dağıtmak ve bu olayı itibarsızlaştırmak isteyen insanlar var.” ifadesini kullanan Cuomo, şiddet ve yağmanın protestocuların haklı davasını baltaladığını belirtti.

George Floyd’un ölümünün ardından New York’ta da devam eden protestolardaki barışçıl yürüyüşler, dün havanın kararması ile yerini şiddet ve yağmaya bırakmış, bazı lüks mağazaların camları kırılıp vitrinlerdeki mallar çalınmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde, New York’un Manhattan ve Brooklyn kentlerinde protestocular ve polis arasında şiddetli çatışmalar sonucu, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce gösterici gözaltına alınmıştı.

Gece boyunca birçok bölgede iş yerlerine zarar veren göstericiler, bazı polis araçlarını da ateşe vermişti.

Protestocuların New York’ta gösterilere devam etmek üzere Times Meydanı da dahil 8 ayrı noktada buluşma kararı aldıkları biliniyor. ABD’nin başkenti Washington DC’de de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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