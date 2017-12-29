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New York'ta son 25 yılın en büyük yangını: 12 ölü

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New York'ta son 25 yılın en büyük yangını: 12 ölü
Yangının çıkış nedeninin ise binada yapılan incelemelerinden ardından belli olacak.

New York'un beş bölgesinden biri olan Bronx'taki hayvanat bahçesinin yakınlarında bulunan binada çıkan yangında yaralananlardan dördünün sağlık durumunun ciddi olduğu açıklandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaşananları "kelimelerle tarif edilemeyecek bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Blasio gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, bu şehrin son 25 yılda gördüğünü en kötü yangın trajedisi. Aralarında bir yaşında bir bebeğin de olduğu 12 New Yorklu'nun yaşamını yitirdiğini üzüntüyle bildirmek istiyorum" dedi.

Yangının birinci katta başladığı ve hızla üst katlara yayıldığı bildirildi.

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