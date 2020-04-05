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New York’ta son sınıf tıp öğrencilerine doktor unvanı veriliyor

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New York Valisi Cuomo, koronavirüs salgını nedeniyle tıp fakültelerinde okuyan son sınıf öğrencilerin erken mezun edileceğini açıkladı...
New York’ta son sınıf tıp öğrencilerine doktor unvanı veriliyor

Yeni tip Koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD’de salgın hızla yayılıyor.

Salgının merkezi haline gelen ABD’de son verilere göre, vaka sayısı 312 bin 245’e yükselirken, 8 bin 503 kişi de hayatını kaybetti

NEW YORK’TA SALGIN DURDURULAMIYOR

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette son 24 saatte Koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini ifade etti.

Vali Cuomo ayrıca, eyalet genelindeki vaka sayısının da yaklaşık 10 bin artışla 113 bin düzeyine yükseldiğini belirtti.

SON SINIF TIP ÖĞRENCİLERİ ERKEN MEZUN EDİLECEK

Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eyalette salgınla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını ifade etti.

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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