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New York'ta sürpriz olabilir mi?

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New York'ta sürpriz olabilir mi?
New York’ta bulunacakları süre içerisinde Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında üçlü bir görüşme olmayacağına kesin gözüyle bakılsa da böyle bir olasılığın çok da uzak olmadığı öne sürüldü.

Rum tarafının, üçlü bir görüşme yapılmayacağına dair teyit istediğini yazan haftalık Kathimerini gazetesi, Guterres’in Akıncı ve Anastaiadis’le ayrı ayrı ve onar dakika görüşmesinin planlandığını ancak “beklenmedik durumlar” cereyan edebileceğini yazdı. Anastasiadis ile Guterres arasındaki mektup teatisini hatırlatan gazete, mektupların içeriğinin bilinmediğine dikkat çekti.

Siyasi bir kaynağı adres göstererek Anastaiadis’in Amerika’da harekette bulunması halinde, masaya dönmeye hazır olduğunu göstermek için yapacağını yazan gazete, üçlü görüşme olmasa bile o günlerde New York’ta bulunacak TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ihtimal dışı olmadığını savundu.

Habere göre, Rum siyasi kaynaklar, Guterres çerçevesinin müzakere zemini olarak ortada durmasına karşın Anastasiadis’in  Guterres’e gönderdiği mektupta Crans Montana’da sunduğu önerileri geri çektiğini belirtmediğini, dolayısıyla BM’nin bu önerileri yeniden gündeme getirebileceğine işaret ediyor. İki tarafın çoğu noktada daha çok yakınlaşması halinde “Güvenlik ve Garantiler”  başlığında bir uzlaşı bulunması için Anastasiadis’e baskı yapılabileceğine dikkat çekti.

Fileleftheros da liderlerin BM Genel Sekreteri ile kısa birer görüşme yapmalarının planlandığı New York’ta BM’den değil ama diğer aktörlerden bir sürpriz beklenebileceğini ancak bunun en hakim senaryo olmadığını ve aktörlerin perde gerisi temaslarının merak edildiğini yazdı.

TC-KKTC ELEKTRİK BAĞLANTISI

Kathimerini, Rum tarafından bazı çevrelerin, bundan sonra müzakerelerde yeni başlangıç tartışması yerine, KKTC’de yeni emrivakilerden kaçınılmasına ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde olduklarını yazdı.

Gazeteye göre, “yetkili” bir Rum kaynak, Türkiye’nin KKTC’ye elektrik enerjisi aktarmaya karar vermesi halinde Rum yönetiminin yapması gerekenlere dikkat çekti.

Gazete, Türkiye’nin Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Enerji Düzenleme Otoriteleri İşbirliği Örgütü (ACER) ve Elektrik Nakil Operatörleri Örgütü (ENTSO-E) gibi AB örgütlerine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin yönetici şirketi TEAŞ’ın bu örgütlerle işbirliği yaptığını yazan gazete, Türkiye’nin bu şebekeye üçüncü bir tarafı, KKTC’yi eklemesinin, ilgili AB yönergelerine göre yasadışı olacağını savunan gazete, Rum yönetiminin, TC-KKTC elektrik bağlantısının yasadışı olacağına dair belgeleri (ilgili mercilere) tedbir amaçlı göndermesi gerektiğini öne sürdü.

ANASTASİADİS’İN “TUHAF TAVRI”

Fileleftheros, “Başkan’ın Tuhaf Tavrı” başlıklı haberinde Anastasiadis’in son zamanlardaki çelişkili açıklamalarını eleştirdi.

Haberde, “bir gün EOKA’cıları temsil ettiğini söylerken, bir yandan da iki bölgeli, iki toplumlu federasyon mücadelesini terk etmediğini, bir sonraki beşli konferansa katılmakta kararlı olduğunu söyleyerek BM Genel Sekreteri ve uluslararası toplumdan federasyonu desteklemeye devam etmelerini istiyor” denildi.

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