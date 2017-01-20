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New York'ta Trump karşıtı gösteri

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New York'ta Trump karşıtı gösteri
ABD Başkanlığı görevini devralacak Donald Trump için başkent Washington'da törenler sürerken onun vadettiği politikalara karşı çıkan ABD'liler New York'ta ünlülerin katılımıyla protesto gösterisi düzenledi.

Central Park'ın köşesindeki Uluslararası Trump Oteli'nin önünde düzenlenen organizasyona New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Minneapolis Belediye Başkanı Betsy Hodges, oyuncular Robert De Niro, Marisa Tomei, Sally Field, Alec Baldwin, Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, yönetmen Michael Moore, müzisyenler Cher, Natalie Merchant ve binlerce New Yorklu katıldı.

"BENİM BAŞKANIM DEĞİL"

Katılımcılar, "Benim başkanım değil", "Trump/Pence faşist rejimini başlamadan durdurun", "Herkes için özgürlük ve adalet" gibi sloganlar yazılan pankartlar taşıdı.

Eylemde konuşan Michael Moore, tarihin en tehlikeli döneminde olduklarını savunarak, "Narsist bir sosyopat Oval Ofis'e gidiyor" dedi.

Trump'ın Müslümanları kayıt altına alma projesini eleştiren Moore, "Müslümanlar kayıt altına alınacaksa ilk sıraya benim adımı yazsınlar. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz Meksikalıyız. Hepimiz kadınız" diye konuştu.

Moore, Trump'a karşı yarından itibaren 100 günlük direniş başlatacaklarını bildirerek herkesten bu kampanyaya destek vermesini istedi.

"TRUMP'A KARŞI BİRLİK OLACAĞIZ"

Robert De Niro da Trump'ın Amerika ve New York için kötü bir örnek olduğunu anlatarak, "Her ne olursa olsun biz Amerikalılar, New Yorklular, vatanseverler tüm vatandaşların halkları için birlik olacağız" ifadesini kullandı.

De Niro, seçimlerden önce yaptığı bir konuşmada Trump'ın yüzüne yumruk atmak istediğini söylemişti.

Aktör Alec Baldwin de NBC'de yayınlanan ve Trump'ın da sık sık eleştirdiği "Saturday Night Live" programındaki Donald Trump taklitlerinden bazılarını sergiledi.

New Yorkluları direnmeye çağıran Baldwin, "Donald Trump, Steve Bannon ve Mike Pence, sizin teslim olacağınızı sanıyorlar. Onlar New Yorkluların asla teslim olmayacağının farkında değiller." ifadelerini kullandı.

Trump'ın görevi devralması nedeniyle bugün ve yarın da New York'ta ve ABD'nin birçok kentinde protesto gösterileri yapılacak.

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