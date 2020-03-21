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New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak

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New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak
New York’ta zorunlu olmayan iş yerleri kapatılacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketler gibi zorunlu olanların dışındaki bütün iş yerlerinin kapanması emrini verdi.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ABD’de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York’ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi, halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.

Suni solunum cihazlarına, savaş dönemlerindeki füze ihtiyacı kadar ihtiyaç var

2’nci Dünya Savaşı sırasında füzeler ne anlama geliyorsa, şu an suni solunum cihazlarına da o kadar ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Vali Cuomo, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların ise askıya alınacağını söyledi.

Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin ise 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi.

Andrew Cuomo ayrıca, yatırım bankası Goldman Sachs’in New York halkına 100 bin maske bağışladığını söyledi.

ABD’deki yeni tip koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50’si New York’ta bulunuyor ve eyaletteki vaka sayısı da 7 bini geçti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 14 bin 250’ye ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 205 kişi hayatını kaybetti.

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