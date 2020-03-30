New York’taki hastanede, sosyal mesafe kuralını ihlal etti diye yumruk atılan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 500’e yaklaştığı ABD’nin New York kentindeki bir hastanede, bir hasta 86 yaşındaki bir başka hastaya sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle yumruk attı. Yumruk atılan yaşlı kadın dört saat sonra hayatını kaybetti. New York Polis Teşkilatı soruşturma başlattı.

İnce bağırsak tıkanması nedeniyle hastaneye giden Janie Marshall, Woodhull Tıp Merkesi’nde, inme sonrası tedavi gören 32 yaşındaki Cassandra Lundy’nin yatağına yakın noktadaki metal bir rafı elledi. Yatağında otururken bunu gören Lundy, sinirlenerek yerinden kalktı ve sosyal mesafe kuralına uymadığını söyleyerek bağırdığı Marshall’ın kafasına yumruk attı. Yaşlı kadın yere düştü ve dört saat sonra hayatını kaybetti.

Marshall hayatını kaybedince hastane yönetimi polise haber verdi. Yaşananlara şahit olan kimse olmasa da o anların kameralara yansıdığı belirtilen polis açıklamasında, otopsi sonucunun beklendiği belirtildi. Marshall’ın ölümüne, uğradığı saldırının neden olduğu kesinleştiği takdirde Lundy’nin, ‘cinayet’ten yargılanacağına dikkat çekildi.

New York’ta sağlık hizmetleri ve hastanelerin yönetiminden sorumlu kuruluş, açıklamasında,“Bu zorlu günlerde tüm hastaların emniyette olması, yeterli hizmeti alması için uğraşıyoruz. Böyle bir olayın yaşanmasına çok üzüldük” ifadelerini kullandı.