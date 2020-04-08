New York'taki Ölü Sayısı 11 Eylül Saldırılarından Fazla

Yetkililerin zor bir haftaya girileceği ve ölü sayısında zirveye ulaşılacağı uyarıları yaptığı ABD’de hızla artan ölümler İtalya ve İspanya’ya yaklaşıyor.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Kovid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten New York Valisi Andrew Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

Corona virüsü, kentte, 11 Eylül terör saldırılarından daha fazla cana mal oldu. New York kenti sınırları içerisindeki ölü sayısı 3 bin 200'ü aştı. 11 Eylül saldırılarında 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti.

NEW YORK’TAKİ VAKA SAYISI İTALYA’YI GEÇTİ

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette Kovid-19 vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini de söyledi.

Böylece New York, şimdiye kadar 132 bin 541 vakanın tespit edildiği İtalya’yı geçti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.