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'New York'un turist sayısı Trump yüzünden azalacak'

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'New York'un turist sayısı Trump yüzünden azalacak'
Trump'ın uygulamaları nedeniyle bu sene New York'a önceki yıllara göre daha az yabancı turistin geleceği öngörülüyor.

New York'un resmi turizm pazarlama kuruluşu "NYC & Company", Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve uyguladığı politikalar nedeniyle New York'a bu sene önceki yıllara göre daha az sayıda yabancı turistin gelmesinin beklendiğini bildirdi.

Son anketlere göre, Trump'ın Amerikan vatandaşları nezdindeki kabul görme oranı rekor seviyelerde düştü. Trump'ın başkanlığının yurt dışında da olumsuz yansımaları olduğu dikkati çekiyor.

Ağırladığı turist sayısını 7 yıldır üst üste artıran New York'ta, bu konuda Trump'ın başkanlığının ilk aylarında düşüş görüldü. ABD'de New York dışında Los Angeles ve Miami'de de yabancı ziyaretçi sayısında azalma öngörülüyor.

"Turist sayısı 2016'ya göre 300 bin kişi azalacak"

"NYC & Company"den yapılan açıklamada, resmi verilere göre gerçekleştirilen araştırma sonucunda New York'u ziyaret eden turist sayısının azalışa geçtiği belirtildi.

Açıklamada, kenti bu sene ziyaret edecek yabancı turist sayısının beklenilenin altında olacağı ve bir önceki yıla göre 300 bin kişi azalacağının öngörüldüğü duyuruldu.

New York'a 2017 yılı için 12,7 milyon uluslararası ziyaretçinin gelmesinin beklendiğine değinilen açıklamada, bu durumun kentteki işletmelerin gelirlerinde yaklaşık 600 milyon dolarlık kayba yol açacağına işaret edildi.

Açıklamada, New York'u yıl içinde ziyaret edecek toplam yerli ve yabancı turist sayısının ise 60 milyon kişi olacağı kaydedildi.

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