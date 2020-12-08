Modern fiziğin temellerini atan, hareket ve yerçekimi yasasını formüle eden İngiliz fizikçi Isaac Newton’un ölümünden sadece 200 yıl sonra, simya ve teolojinin belirsiz dallarına olan gizli takıntısı ortaya çıktı. Newton’un İncil’de gizlenmiş kodları çözme ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere'deki Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Newton'un evrenin derin sırlarının anahtarı olduğuna inandığı Mısır piramitleri hakkında yazdığı üç sayfalık karalamaların yüzbinlerce sterlin getirmesi bekleniyor.

Newton'un kıyametin tarihini hesapladığı notlar ortaya çıktı