Neyi saklıyorsunuz?Karantinasız adaya girenler adadan ayrılırken karartma uyguladılar

Antalya’dan özel uçakla Ercan Havaalanı’na gelen ve “Biz özel izinliyiz” diyerek karantina koşulsuz ülkeye giren kişiler Ercan’dan geri döndüler. Özel uçakla cuma akşamı saat 22.00’de ülkeye giren “sır” kafile bu akşam apar topar geri dönüyor. Kafilenin Ercan’dan gidişini görüntülemek isteyen muhabirler alana alınmadı.
Ercan girişindeki polis ekibine “Kimseyi içeriye almayacaksınız” talimatının verildiği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.