  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Neyi saklıyorsunuz?Karantinasız adaya girenler adadan ayrılırken karartma uyguladılar

» »
Neyi saklıyorsunuz?Karantinasız adaya girenler adadan ayrılırken karartma uyguladılar
Neyi saklıyorsunuz?Karantinasız adaya girenler adadan ayrılırken karartma uyguladılar

Antalya’dan özel uçakla Ercan Havaalanı’na gelen ve “Biz özel izinliyiz” diyerek karantina koşulsuz ülkeye giren  kişiler Ercan’dan geri döndüler. Özel uçakla cuma akşamı saat 22.00’de ülkeye giren “sır” kafile bu akşam apar topar geri dönüyor. Kafilenin Ercan’dan gidişini görüntülemek isteyen muhabirler alana alınmadı.

 Ercan girişindeki polis ekibine “Kimseyi içeriye almayacaksınız” talimatının verildiği öğrenildi.

41cs.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu PCR testi ihtiyacı duymaksızın Marina inşaatı için ekip gelmesine izin verebiliyor14 Haziran 2020 Pazar 16:26
  • Sağlık Bakanı Pilli: "Covıd-19 hastalarının ambulans uçakla türkiye'ye götürüldüğü haberi doğru değil"14 Haziran 2020 Pazar 16:22
  • Lıons Kulüplerinden Onkoloji Bölümündeki Çocuklara Destek…14 Haziran 2020 Pazar 16:20
  • Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak… Özel Gündemde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi Var14 Haziran 2020 Pazar 16:20
  • Taçoy: İkinci dalga olasılığında kapatma olmayacak14 Haziran 2020 Pazar 15:39
  • “KKTC’ye gelen kişilerin halkın arasına karışması söz konusu değil”14 Haziran 2020 Pazar 15:36
  • KKTC’ye girişler nasıl olacak? alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı14 Haziran 2020 Pazar 15:31
  • Derinya çöplük bölgesindeki yangında ağaçlar ve sulama sistemleri yandı14 Haziran 2020 Pazar 15:30
  • Kuzey Kıbrıs Lıons Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu Yapıldı… Başkan Tuna Karatepe…14 Haziran 2020 Pazar 15:28
  • Vatandaşlık işini halledecem diye 4500 TL almış14 Haziran 2020 Pazar 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti