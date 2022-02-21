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Neymar, Gelecekte Oynamak İstediği Ligi Açıkladı

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Neymar, Gelecekte Oynamak İstediği Ligi Açıkladı
Neymar, Gelecekte Oynamak İstediği Ligi Açıkladı

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar, kariyerinin tamamlamadan MLS'te forma giymeye sıcak baktığını ve Brezilya Milli Futbol Takımı'nın en golcü oyuncusu olmayı istediğini söyledi.

2017'de rekor bedelle Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, katıldığı bir Twitch yayınında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelecekte MLS'te oynamaya sıcak baktığını belirten Neymar, "Açıkçası bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bazı şüphelerim var ama MLS'te oynamaya sıcak bakıyorum. Orada en az bir sezon oynama fikri güzel geliyor. Her şeyden önce sezonları kısa ve üç ay tatiliniz var. Bu şekilde uzun yıllar oynayabilirim.

Arkadaşlarımla şakalaşırken 32 yaşında emekli olacağımı söylüyorum ancak bu bir şaka. Dürüst olmak gerekirse mental olarak iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Paris Saint Germain'le sözleşmem bittiğinde 34 yaşında olacağım ve kontratımın sonuna kadar kulüpte kalacağım." dedi.

"Tarih yazmak istiyoruz"

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e karşı oynanan ilk maçı Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 kazanan Paris Saint Germain'le daha büyük hedeflere ulaşmak istediğini yineleyen yıldız oyuncu, "Paris Saint Germain'le tarih yazmak istiyoruz. Gelecekte neler olacağını göreceğiz. İyi çalışıyoruz ve takımın biraz vites artırması gerekiyor. Real Madrid'i eleyip tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takımı'yla ilk maçına 10 Ağustos 2010'da çıkan ve şu ana dek 116 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu 70 gol ve 52 asist kaydetti.

Kariyerini noktalamadan Pele'nin 77 gollük rekorunu kırmak istediğini belirten Neymar şunları söyledi, "Milli takımla Dünya Kupası kazanmak istiyorum ve ülke tarihinin en skorer futbolcusu olmak harika olur. Eğer bunu düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Kişisel olarak gerçekleştirmek istediğim hedeflerden birisi bu. Umarım Pele'nin rekorunu kırabilirim. O, Brezilya'daki herkesin idolü."

Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 16 maça çıkan Neymar, 4 gol ve 4 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu bileğindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık 2.5 ay forma giyememişti.

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