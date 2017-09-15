Neymar karmaşasına Santos da katıldı

Barcelona ile PSG arasında krize sebep olan transferde şimdi de Santos'un yetiştirme bedeli talebi gündeme geldi.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'dan kadrosuna kattığı Neymar için eski kulübü Santos'tan da bir talep geldi.

PSG ile Barcelona arasında büyük bir krize neden olan transfer süreci yargıya taşınırken, Neymar'ı altyapısından yetiştiren Santos kulübünün, transferde harcanan 222 milyon euroluk bonservis bedelinin %4'üne denk gelen yaklaşık 9 milyon euroluk yetiştirme bedelini Fransız ekibinden istediği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Santos Başkanı Modesto Roma, sancılı geçen transfer süreci içinde PSG yönetimine bu taleplerini ilettiklerini belirtirken, geçtiğimiz günlerde PSG cephesinden olumlu yanıt geldiğini ifade etti. PSG'deki meslektaşlarının işi ciddiye alan insanlar olduğunu dile getiren Modesto Roma, kısa süre içinde söz konusu paranın kendilerine gönderilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Santos'ta sergilediği performansla adını futbol dünyasına duyuran Neymar, 2013 yılında yaklaşık 90 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.