Neymar yılbaşına 26 kadınla girdi!

Rio de Janerio’daki partide yıldız futbolcuya tamamı beyaz giyinmiş 26 kadın eşlik etti
Neymar’a eşlik edenler arasında Barcelonalı Arthur Melo, Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, şampiyon sörfçü Gabriel Medina da vardı.
Rio de Janerio’daki partide yıldız futbolcuya tamamı beyaz giyinmiş 26 kadın eşlik etti
Neymar’a eşlik edenler arasında Barcelonalı Arthur Melo, Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, şampiyon sörfçü Gabriel Medina da vardı.
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