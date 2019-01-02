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Neymar yılbaşına 26 kadınla girdi!

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Neymar yılbaşına 26 kadınla girdi!
Neymar yılbaşına 26 kadınla girdi!

Rio de Janerio’daki partide yıldız futbolcuya tamamı beyaz giyinmiş 26 kadın eşlik etti

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Neymar’a eşlik edenler arasında Barcelonalı Arthur Melo, Brezilyalı futbolcu Lucas Lima, şampiyon sörfçü Gabriel Medina da vardı.

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