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Neymar'dan '7. Koğuştaki Mucize' paylaşımı: "Çocuk gibi ağladım"

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Brezilyalı futbolcu Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izlediğini ve çocuk gibi ağladığını belirtti.
Neymar'dan '7. Koğuştaki Mucize' paylaşımı: "Çocuk gibi ağladım"

Instagram hesabından "7. Koğuştaki Mucize" filminin fotoğrafını 'hikaye' şeklinde paylaşan Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." yorumunu yaptı.gozlerselale_1586870346.png

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı "7. Koğuştaki Mucize", 5,3 milyon kişi tarafından izlenerek Türkiye'de 2019 yılının en çok izlenen filmi olmuştu.

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