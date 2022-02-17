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NFT Dünyasında Rekor: 537 Milyon Liraya Ev Satılıyor

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29 milyon sterlinlik (537 milyon lira) Surrey'deki malikâne metaverse'de satışa sunuluyor. Emlak şirketi Fine and Country, malikânenin aynı anda hem fiziksel hem de dijital versiyonunu NFT aracılığıyla piyasaya sürecek.
NFT Dünyasında Rekor: 537 Milyon Liraya Ev Satılıyor

Emlak şirketi Fine & Country daha önce üst sınıf satıcılara evlerini bu şekilde iki kez satma imkânı sunmaya başlamak istediğini söylemişti. Ve nihayet bu konuda adımlar atmaya başladı. Oxshott’taki Hampton Hall henüz inşa edilmedi, ancak emlak şirketi tarafından 29 milyon sterline satılıyor.

Bu rekor fiyatla, tamamı neo-Palladyan tarzında olan 11 yatak odası, on oturma odası ve Korint yivli sütunlara sahip 380 ft’lik bir cephe satın alınıyor. Ancak evi asıl dikkat çekici hale getiren, alıcının çevrimiçi muadilini NFT biçiminde de satın alabilmesi.

Hampton Hall’un hem gerçek hem de sanal versiyonlarında özel bowling salonu, ev sineması, spor salonu, yüzme havuzu ve kurşun geçirmez pencereler gibi özellikler bulunacak. Emlak şirketi ilgilenenler için sanal bir tur da düzenliyor.

EMLAK PİYASASININ ODAĞINDA NFT VAR

Fine & Country, Hampton Hall’ın NFT versiyonunun ne kadara mâl olacağını henüz açıklamadı.

Fine & Country Richmond’un Genel Müdürü Sean Barrett, “Hampton Hall ilkler arasında olsa da ABD’de açıkça devasa projeler üzerinde çalışan birkaç ajans olduğu için NFT olarak piyasaya sürülecek son lüks yapı olmayacağına inanıyorum” diyor ve NFT dünyasında emlak piyasasının hareketleneceğine işaret ediyor.

NFT’lerin şimdiye kadar mülk dünyasında sınırlı kullanımı oldu. Bu hafta, Florida’daki beş yatak odalı bir evin tapusu 653.000 dolara satıldığında, ilk defa gerçek dünyadaki evlerden biri NFT aracılığıyla satıldı.

Ayrıca NFT’lerde satılan sanal evlere de büyük ilgi var. İlk sanal NFT evi “Mars House”, mart ayında Kanadalı sanatçı Krista Kim tarafından yaklaşık 370.000 sterlin karşılığında satıldı. O zamandan beri sanal evlere ilgi de artıyor.

Sanal bir emlak şirketi olan KEYS Token de önümüzdeki ay 8.888 meta konak koleksiyonunu piyasaya sürüyor.

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