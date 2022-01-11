NFT Kervanına Ajda Pekkan'da Katıldı

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü alt üst etme potansiyeline sahip bir sektör olarak kabul edilen NFT, Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşıyor.

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu. Galata Köprüsü ve Karaköy’ün çizimini içeren eserin NFT’si, 20 ‘Ethereum’a (ETH) satıldı. Bitcoin gibi bir kripto para olan ETH’nin bir birimi 3500 dolara karşılık geliyor.

Yakın zamanda şarkıcı Can Bonomo ve Fatma Turgut da NFT sektörüne adım atmıştı.